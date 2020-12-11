Администрация Выборгского района предоставила помещение театру «Святая Крепость»

С просьбой предоставить одноэтажное здание в Каменном переулке по договору аренды обратилось в администрацию Выборгского района руководство Театра драмы и кукол «Святая Крепость».

Новые помещения позволят снизить нагрузку на основные площади театра, и их можно будет использовать под детскую студию. Администрация Выборгского района пошла навстречу.

«Святая Крепость» занимает значимое место в культурной жизни Выборгского района и всей Ленинградской области», – сообщил глава администрации Ильдар Гилязов

Рабочая встреча для обсуждения вопроса состоялась 10 декабря на объекте аренды – здании, в котором ранее находилась библиотека Дома-музея В. И. Ленина.