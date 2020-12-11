Над Ладожским озером запечатлели северное сияние — фото

В сети появились новые фотографии северного сияния, которое второй день подряд наблюдают жители Ленобласти и Петербурга.
В этот раз сполохи в небе удалось заснять на Ладожском озере недалеко от Сосново. Фотограф даже поделился координатами места, где удалось запечатлеть северное сияние: 60.600394, 30.548909.
Фото: Виталя Ханыков, Охотники за сиянием (aurora hunters), ВК
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10.12.2020 315