Над Ладожским озером запечатлели северное сияние — фото

Автор: Гузель Галимова
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В сети появились новые фотографии северного сияния, которое второй день подряд наблюдают жители Ленобласти и Петербурга. 

В этот раз сполохи в небе удалось заснять на Ладожском озере недалеко от Сосново. Фотограф даже поделился координатами места, где удалось запечатлеть северное сияние: 60.600394, 30.548909.

Фото: Виталя Ханыков, Охотники за сиянием (aurora hunters), ВК
Над Ладожским озером запечатлели северное сияние - фото северного сияния, Ленобласть, Ладожское озеро
Над Ладожским озером запечатлели северное сияние - фото северного сияния, Ленобласть, Ладожское озеро
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Над Ладожским озером запечатлели северное сияние - фото северного сияния, Ленобласть, Ладожское озеро
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10.12.2020 315
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