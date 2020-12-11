Моряк потерял деньги и iPhone XS после поездки на такси во Всеволожске 

В полицию Всеволожского района 10 декабря обратился 26-летний моряк торгового флота из Всеволожска. У него украли iPhone XS и деньги со счета в банке.

Молодой человек обнаружил пропажу мобильного устройства 5 декабря, когда вышел из такси на улице Ленинградской во Всеволожске. В течение последующих двух дней неизвестный с помощью смартфона совершил серию транзакций на общую сумму в 26 тысяч рублей.

Общий ущерб с учетом пропавшего устройства составил около 130 тысяч рублей. Обстоятельства произошедшего устанавливает полиция.