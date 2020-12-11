Общественный транспорт Петербурга не будет работать в новогоднюю и рождественскую ночи

Сегодня стало известно, что 1 и 7 января 2021 года ночное движение в метрополитене и наземном транспорте осуществляться не будет.

При этом 31 декабря городской транспорт и метрополитен будут работать по графику рабочего дня, а с 1 по 10 января 2021 года — по обычным графикам выходного дня. Об этом сообщил городской комитет по транспорту.

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Напомним, с 30 декабря по 3 января в Петербурге не будут работать все кафе, бары и рестораны, а с 25 по 29 декабря и с 4 по 10 января общепиту разрешено работать только с 06.00 до 19.00.