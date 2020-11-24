В этом году большинство мероприятий пройдет в онлайн-формате, поэтому и потребность в круглосуточной работе метрополитена на Новый год отпадает.

В новогоднюю ночь метро Петербурга работать не будет, об этом заявил глава комитета по культуре Константин Сухенко в ходе заседания правительства. Общественный транспорт будет работать круглосуточно только в ночь на 7 января, когда в храмах пройдут рождественские богослужения.

Всего в Петербурге пройдет около 500 новогодних мероприятий. Традиционного концерта на Дворцовой площади в ночь с 31 декабря на 1 января не будет — он пройдет в режиме онлайн. Зато впервые за последние семь лет на площади установят живую ель. 25-метровое дерево доставят из Всеволожского района Ленобласти.