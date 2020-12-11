Создательницы секты «Орден пути» не признали вину после кражи 16,8 млн рублей

Женщины дадут показания только после выступления свидетелей.

Руководительница секты «Орден пути» Гайва Тихомирова и ее помощница Татьяна Баранова не признали свою вину в многомиллионном хищении. По версии следствия, за шесть лет они похитили более 16,8 млн рублей.

Сектантки заявили, что суд дождется их показаний только после выступления свидетелей и потерпевших. Об этом сообщает Интерфакс Северо-Запад.

«Орден пути» предоставлял эзотерические услуги. Мошенницы втирались в доверие и обещали защиту жизни и здоровья потерпевшим. С коммерческих организаций они требовали до 300 тысяч евро. Обычные люди платили «всего» 20 тысяч евро.