В Мурино у таксиста во время уличной драки угнали авто

Необычный инцидент произошел из-за того, что таксист проехал на красный свет и не пропустил пешеходов. Одному из них это не понравилось.

Водитель такси по имени Исмоил, не смотря на запрещающий знак светофора, продолжил движение через пешеходный переход. В ответ на это один из прохожих пнул бампер машины.

Оставив пассажирку на заднем сидении, Исмол вышел из авто и пошел выяснять отношения кулаками, из-за чего завязалась небольшая потасовка уже из нескольких человек.Пока вспыльчивый таксист махал кулаками уже с другими людьми, пнувший машину пешеход сел в авто Исмола и на скорости скрылся.

Позже машину нашли недалеко от общей стоянки в Мурино. В отношении угонщика завели уголовное дело по статье «Грабеж».