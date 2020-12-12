Дрозденко поздравил жителей Ленобласти с Днем Конституции

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко обратился к жителям региона по случаю Дня Конституции.

«Дорогие ленинградцы! Примите искренние поздравления с государственным праздником – Днем Конституции Российской Федерации!», – сказал Александр Дрозденко

Губернатор отметил, что совместные обсуждение и принятие поправок в Конституцию в 2020 году сделали документ созвучным времени, чтобы он и дальше мог задавать вектор развития России и принципы российского общества.

«Сегодня перед нами стоит общая задача. Сделать так, чтобы положения Конституции, заложенные в ней важнейшие социальные гарантии исполнялись. Чтобы каждая статья Основного закона служила людям», – заявил Александр Дрозденко

Глава региона подчеркнул, что Правительство Ленинградской области сделает все, чтобы люди жили достойно в соответствии с духом и буквой обновленной Конституции.

«От всей души желаю вам крепкого здоровья, благополучия. А нашей родной Ленинградской области – новых достижений!», – пожелал Александр Дрозденко