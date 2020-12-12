У таксиста силой отобрали машину за проезд на красный и драку с пешеходами в Мурино

В полицию Всеволожского района 10 декабря около 19:30 с заявлением об угоне Kia Rio обратился 25-летний гражданин Таджикистана.

Заявитель вез пассажирку по проспекту Авиаторов Балтики в Мурино и услышал звук, похожий на удар автомобиля. Водитель остановил таксомотор и вышел, оставив ключи в замке зажигания.

В этот момент за руль сел неизвестный и тронулся с места. Пассажирка успела выскочить. Ущерб автовладельца составил около 600 тысяч рублей. Так ситуацию описал заявитель.

Истинную картину происшествия установили сотрудники полиции.

На перекрестке таксист проехал на красный свет, проигнорировав переходящих дорогу пешеходов. Его автомобиль пнули. Таксист остановился, взял дубинку и, оставив клиентку, пошел разбираться. Поскольку ранее он создал угрозу сразу нескольким пешеходам, силы оказались неравны и ему пришлось убегать.

В это время на перекрестке образовалась пробка – Kia Rio мешала проехать. Пнувший машину пешеход сел в автомобиль, высадил пассажирку и на высокой скорости уехал. Автомобиль нашли невредимым возле стоянки в Мурино.