За убийство жены возле Тосно задержан инспектор ГИБДД – вину он не признает

По подозрению в убийстве супруги 11 декабря задержан 40-летний инспектор отдельной роты ДПС № 1. Труп 40-летней убитой нашел ее сын 10 декабря в поселке Красная Дача в Тосненском районе.

По данным следствия, женщина умерла от кровопотери из-за разрыва селезенки. Полиция полагает, что инспектор ударил жену, будучи нетрезвым. Задержанный не признает себя виновным и готов дать показания на полиграфе.

По его версии, супруга упала в туалете, будучи нетрезвой. Он отнес ее на кровать и уложил спать, а сам уехал на рыбалку. В квартире находился их 23-летний сын. Он не слышал скандала или криков. Соседи подтверждают, что женщина часто выпивала.

Задержанный проработал в дорожной полиции 20 лет. Характеризуется положительно как бесконфликтный сотрудник.

Как сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области, материалы Управления собственной безопасности ГУ МВД России были переданы в следственные органы и легли в основу уголовного дела, возбужденного СУ СК РФ по Ленинградской области по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Подозреваемый задержан на основании статьи 91 УПК РФ. В случае доказательства вины сотрудник будет уволен из органов внутренних дел и понесет наказание в соответствии с нормами действующего уголовного законодательства.