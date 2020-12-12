Пьяного водителя без прав со стрельбой остановили в Ломоносовском районе

Автор: Сергей Агутин
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Сотрудники ГИБДД 12 декабря около обратили внимание на странные действия водителя автомобиля марки Toyota. Увидев полицейских, он резко начал движение и попытался скрыться.

Было организовано преследование. Требования об остановке водитель проигнорировал, пытаясь уйти от преследования с помощью опасных маневров.

При въезде на КАД полицейский произвел выстрел в воздух, после чего открыл огонь по колесам. На Ропшинском шоссе в Ломоносовском районе автомобиль был остановлен. Водителем оказался нетрезвый 36-летний петербуржец.

За год он шесть раз привлекался к административной ответственности и был лишен права на управление транспортным средством.

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12.12.2020 105
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