Пьяного водителя без прав со стрельбой остановили в Ломоносовском районе

Сотрудники ГИБДД 12 декабря около обратили внимание на странные действия водителя автомобиля марки Toyota. Увидев полицейских, он резко начал движение и попытался скрыться.
Было организовано преследование. Требования об остановке водитель проигнорировал, пытаясь уйти от преследования с помощью опасных маневров.
При въезде на КАД полицейский произвел выстрел в воздух, после чего открыл огонь по колесам. На Ропшинском шоссе в Ломоносовском районе автомобиль был остановлен. Водителем оказался нетрезвый 36-летний петербуржец.
За год он шесть раз привлекался к административной ответственности и был лишен права на управление транспортным средством.
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12.12.2020 105