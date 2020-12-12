Мемориальную табличку героине чеченской войны открыли в Лебяжье

В поселке Лебяжье Ломоносовского района 12 декабря открыли мемориальную табличку рядовой 33-й бригады особого назначения ордена Жукова Ирине Рыжовой.
Ирина Рыжова погибла в ходе второй чеченской войны, в январе 2000 года. Тогда во время боев за Аргун она выносила из-под обстрела раненых.
Мемориальную табличку на здании «Лебяженского центра общего образования» открыл сын погибшей героини – Никита Рыжов.
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