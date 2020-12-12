У оперной певицы из Мариинского театра угнали Kia Sorento во Всеволожске

Автор: Сергей Агутин
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В полицию Всеволожского района 12 декабря обратилась 28-летняя участница труппы Академии молодых оперных певцов Мариинского театра.

У оперной певицы угнали белый Kia Sorento с номерами Мурманской области. Автомобилем она управляла по доверенности. Иномарка была припаркована возле дома на улице Доктора Сотникова в микрорайоне «Южный» во Всеволожске.

Ранее ivbg.ru сообщал о том, что в ДТП под Гатчиной погибла 67-летняя велосипедистка. ДТП произошло вечером 11 декабря на шестом километре автодороги Пустошка – Вырица в Гатчинском районе Ленинградской области.

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12.12.2020 98
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