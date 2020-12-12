Мужчина, чей труп нашли в мусорке Шлиссельбурга, участвовал в движении для особых людей

Как сообщал ivbg.ru, в Шлиссельбурге нашли труп 20-летнего мужчины в мусорном контейнере. У него зафиксированы многочисленные колото-резанные раны шеи и грудной клетки.

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Тело обнаружено 11 октября водителем мусоровоза в контейнере у дома № 6 на улице Кирова. Установлено, что ныне убитый проживал в доме, расположенном в том же дворе, напротив места обнаружения тела.

Молодой человек был членом всемирного движения Special Olympics. Организация проводит физкультурно-оздоровительные мероприятия для лиц с нарушением интеллекта. В составе объединенной команды Петербурга выступал в межрегиональном футбольном турнире с участием детей с ментальными нарушениями, а также в Швеции на турнире Gothia Special Olympics Trophy.

Тогда команда стала призером состязаний, и ее поздравило генконсульство России в Гетеборге. Погибший спортсмен являлся действующим участником команды в качестве учащегося ГБОУ школы-интерната № 10 в Понтонном.