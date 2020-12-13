Безопасный лед в толщину достигает не меньше 7 сантиметров.

С наступлением холодов водоемы Ленинградской области начали покрываться льдом. В пресс-службе МЧС рассказали, когда по нему можно будет ходить. Об этом пишет «47news».

Так, на данный момент горожанам порекомендовали воздержаться от выхода на лед — он еще слишком хрупкий. Безопасным считается лед толщиной не менее 7 сантиметров. Также жителей Ленобласти призвали повременить с катанием на коньках: на них легко можно въехать на неокрепший лед или в полынью.