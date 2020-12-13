Напитки в дальнейшем собирались продавать без разрешительных документов.

В ходе рейда на рынке на Софийской в Санкт-Петербурге правоохранители обнаружили целый склад, где продавали спиртное без надлежащих документов. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербург и Ленобласти.

Так, владельцы склада хранили 1080 паллетов с банками по 0,5 литров алкогольных коктейлей неизвестной марки. Общий объем продукции составил 540 литров. Как удалось установить полиции, подозрительные напитки злоумышленники поставляли одной коммерческой компании, которая затем их продавала.

Все найденное изъяли и отправили на экспертизу, чтобы установить, насколько безопасен был этот алкоголь. Выясняются все обстоятельства произошедшего.