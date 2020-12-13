В Ленинградской области за последние сутки COVID-19 подтвердился у 219 человек. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба на 13 декабря.
Управление Роспотребнадзора приводит список населенных пунктов, где выявлены новые зараженные.
- Бокситогорский район: Бокситогорск (+6), Пикалево (+5), Бор (+2), Совхозный (+1).
- Волосовский район: Кикерино (+1), Беседа (+1), Эдази (+1), Канаршино (+1), Смердовицы (+1).
- Волховский район: Волхов (+6), Новая Ладога (+3), Немятово-2 (+1).
- Всеволожский район: Всеволожск (+4), Кудрово (+1), Новое Девяткино (+1), Разметелево (+1), Щеглово (+1), Сертолово (+14), Старая (+2), Токсово (+1), Дубровка (+1), Мистолово (+1), «Медное» (+1).
- Выборгский район: Выборг (+15), Рощино (+1), Светогорск (+2), Каменногорск (+1), Гаврилово (+2), Черкасово (+1), Лесогорский (+1), «Лесное» (+1), Возрождение (+1).
- Гатчинский район: Гатчина (+5), Тайцы (+2), Сиверский (+1), Пудомяги (+1), Малое Верево (+2), Коммунар (+6), Новый Свет (+2), Даймище (+1), Большие Борницы (+1), Торфяное (+1), Межно (+1).
- Кингисеппский район: Кингисепп (+12), Котельский (+1), Усть-Луга (+1), Захонье-2 (+1).
- Киришский район: Кириши (+14), Будогощь (+1), Пчевжа (+1), Мотохово (+1).
- Кировский район: Кировск (+6), Шлиссельбург (+1), Отрадное (+1), Синявино (+1), Шум (+1), «Восход-1» (+1).
- Лодейнопольский район: Лодейное Поле (+8), Шамокша (+2).
- Ломоносовский район: Новоселье (+1), Гостилицы (+1), Горбунки (+2), Келози (+1), Форт Красная Горка (+1), Райкузи (+1), Флора (+1).
- Лужский район: Луга (+7), Каменка (+1), Дзержинского (+1).
- Подпорожский район: Никольский (+1), Подпорожье (+4), Важины (+1), Кезоручей (+1).
- Приозерский район: Приозерск (+3), Саперное (+1), Кузнечное (+4), Раздолье (+1), Богатыри (+1).
- Сланцевский район: Сланцы (+4), Новоселье (+1).
- Тихвинский район: Тихвин (+13).
- Тосненский район: Тосно (+1), Тельмана (+1), Ульяновка (+6), Красный Бор (+1).