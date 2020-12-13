13 декабря в городе будет облачно, ближе к вечеру ожидается небольшой снег.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, какую погоду жителям Санкт-Петербурга ожидать в воскресенье, 13 декабря.

По его словам, весь день в городе будет облачная с прояснениями погода, а ближе к вечеру в ряде районов пройдет небольшой снег.

«13 декабря основную роль в формировании погоды в Северной столице будет играть гребень антициклона, и лишь ближе к вечеру регион ощутит приближение фронтального раздела с юга», — пояснил Леус на своей странице в Facebook.

В этот день в Северной столице установится температура в -3, -5 градусов.