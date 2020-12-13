Мероприятия состоятся 15, 17 и 18 декабря.

15, 17 и 18 декабря в Ленинградской области проведут серию образовательных семинаров по решению вопросов местного значения. Такая информация появилась в Instagram областного Комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям.

В ходе семинаров участники обсудят актуальные тенденции в развитии местного самоуправления, его политико-правовые, социологические, экономические и урбанистические аспекты, а также правовые основы формирования и развития местного самоуправления.

Конференция пройдет в онлайн-формате и начнется в 10:00 по московскому времени. Регистрация доступна по ссылке в шапке профиля в Instagram комитета.