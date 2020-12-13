Днем температура составит от -1 до -6 градусов.

В региональном ГУ МЧС рассказали, к какой погоде жителям Ленобласти следует готовиться в начале предстоящей недели.

По их данным, понедельник, 14 декабря, выдастся достаточно морозным. Ночью и днем в большинстве районов пройдет небольшой снег. Ночью в регионе похолодает до -3…-8 градусов, днем температура поднимется до -1…-6 градусов.

На дорогах будет скользко, порывы юго-восточного и восточного ветра достигнут 2-5 метров в секунду. Атмосферное давление останется практически неизменным.