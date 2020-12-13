Еще одним последствием COVID-19 могут стать психосоматические расстройства.

Главный внештатный психиатр Минздрава РФ Зураб Кекелидзе рассказал о новых последствиях коронавирусной инфекции. По его словам, переболевшие могут испытывать психосоматические расстройства и проблемы со сном.