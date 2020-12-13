Еще одним последствием COVID-19 могут стать психосоматические расстройства.
Главный внештатный психиатр Минздрава РФ Зураб Кекелидзе рассказал о новых последствиях коронавирусной инфекции. По его словам, переболевшие могут испытывать психосоматические расстройства и проблемы со сном.
«Нарушения сна, потому что повышается тревога, затрудняется засыпание, появляются частые ночные просыпания, у большей части случаев — это увеличение количества психосоматических расстройств», — рассказал он, выступая на канале «Россия 1».