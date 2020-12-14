Названы самые популярные направления у россиян для поездок по бизнесу

Самые популярные направления у россиян для поездок по бизнесу — Санкт-Петербург, Москва и Сочи, показало исследование онлайн-сервиса по поиску работы SuperJob.

Исследование основано на данных опроса 1,6 тысячи представителей экономически активного населения старше 18 лет, чья работа предполагает возможность командировок, из 228 населённых пунктов всех округов России. Опрос проводился с 10 ноября по 4 декабря.

«Наиболее популярный город для деловых визитов — Санкт-Петербург (16%). О командировке в Москву мечтает каждый девятый (11%). Сочи на третьем месте с 5% голосов. По 4% опрошенных хотели бы нанести деловой визит во Владивосток, Казань и Калининград. В Краснодар мечтают поехать в командировку 3%, в Екатеринбург и Новосибирск — по 2%», — говорится в исследовании. При этом каждому десятому не важно, в какой город его направят с рабочим визитом.

Самый желанный город для следующей командировки у жителей Москвы — Санкт-Петербург, у жителей Северной столицы — Москва. В топ-3 у сотрудников из двух столиц входят также Владивосток и Сочи.

О деловом визите в Москву больше всего мечтают сотрудники из Волгограда, Екатеринбурга, Казани, Красноярска, Перми, Ростова-на-Дону и Уфы. Санкт-Петербург же является самым желанным городом для командировок для респондентов из Воронежа, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Омска, Самары и Челябинска.

В Сочи помимо сотрудников компаний из Москвы и Санкт-Петербурга хотят работники из Екатеринбурга, Красноярска, Омска и Самары. Нанести бизнес-визит в Казань мечтают работники из Волгограда, Красноярска, Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону и Уфы, отмечают аналитики.

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