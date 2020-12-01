Социальный бизнес Ленобласти «упакуют» для выхода на рынок франшиз

Автор: Кира Нагорная
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«Акселератор социальных франшиз» научит предпринимателей Ленобласти как создать и развить франшизу на территории региона

Акселератор франшиз
Фото: lenobl.ru

Обучающая программа Центра инноваций социальной сферы (ЦИСС) – структурного подразделения Фонда поддержки предпринимательства Ленобласти стартовала в регионе в конце сентября 2020 года. Программа рассчитана для тех, кто хочет создать и развивать франшизу в Ленобласти.

Социальные предприниматели уже представили свои проекты на бизнес-акселераторе. В ближайшие 2,5 месяца авторы пяти проектов в сфере услуг дошкольного и дополнительного образования, спорта, здравоохранения, культуры, туризма и развития территорий при помощи экспертов и менторов будут «шлифовать» свои будущие франшизы, и каждый из 5 франчайзеров запустит по 3 франшизы.

В акселерационной программе также принимают участие 15 франчайзи, готовых купит франшизу и работать по ней.

«Мы полагаем, что франшизы – это самый быстрый способ масштабирования успешных проектов, которые имеют опыт работы в данных сферах Задача нашего акселератора вывести на рынок 5 региональных франшиз», –  отмечает София Парсаданян, директор ЦИСС.

Участие в акселераторе позволит определить потенциальные точки роста проекта, повысить устойчивость бизнеса и улучшить финансовые показатели, подготовить проект к масштабированию.

По итогам проекта франчайзеры получат упаковку проекта во франшизу и фактическую продажу первых трех франшиз, а франчайзи – бесплатное приобретение франшизы и отсрочку по уплате роялти на срок не менее 6 месяцев с даты завершения программы.

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Что такое социальное предпринимательство, какие меры поддержки для соцпредпринимателей существуют в Ленобласти? Об этом, а также о том почему именно за этой сферой будущее для многих компаний, ivbg.ru поговорил с руководителем центра инноваций социальной сферы (ЦИСС) Ленобласти Парсаданян Софией. Также напомним, что в Ленобласти работает программа «Социальная ипотека» — это возможность уже сегодня получить до 5 млн рублей на выкуп помещения всего под 2,1% годовых.

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