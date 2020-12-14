«Игры ГТО»: Активисты Ленобласти завоевали бронзу и получат спортивное оборудование

Первый Всероссийский фестиваль чемпионов комплекса «Готов к труду и обороне», прошедший в Кисловодске, принес спортсменам из Ленобласти бронзу.

Ленинградская команда состояла из 6 человек, ранее показавших лучшие результаты на региональных соревнованиях по сдаче норм ГТО. Именно эти шесть активистов получили сертификат на оборудование площадки для подготовки к сдаче норм ГТО.

Соревнования, приурочены к 90-летию создания Всесоюзного комплекса ГТО (СССР), прошли в два захода по 7 команд из разных регионов России.

Вам будет интересно Тихвинские «богатыри» получили оборудование для тестирования норм «ГТО» Тихвинская ДЮСШ «Богатырь» получила оборудование в безвозмездное пользование. Пройти нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «ГТО» сможет любой желающий. Всего из государственной в... 24.09.2020 367

Как уж ранее писал ivbg.ru, из бюджета Ленобласти выделил в этом году 19,3 млн рублей на поддержку муниципальных физкультурно-спортивных организаций.

Отметим, что подробную информацию о работе спортивных клубов для детей и молодежи, а также телефоны районных государственных учреждений, курирующих работу спортивных секций можно найти на официальном сайте комитета по физической культуре и спорту Ленинградской области в разделе «Детские секции».