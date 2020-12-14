Новогодний стол для россиян будет стоить в среднем 5,7 тысяч рублей

В эту стоимость не входит алкоголь.

Так, в среднем по стране набор продуктов для приготовления традиционных салатов — «Оливье«, «Мимозы», «Селедки под шубой», — тарталеток с сыром и икрой, овощных и мясных нарезок, бутербродов, горячих блюд из мяса и рыбы обойдется в 5 729 рублей. В эту стоимость также вошли мандарины, десерты и газированные напитки. Об этом свидетельствуют данные аналитиков сервисов «Сбермаркет» и «Работа.ру».

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Специалисты уточняют, что программистам и разработчикам ПО потребуется потратить на продукты к новогоднему столу 6% от заработной платы, которая в среднем по стране составляет 97 тыс. рублей. Врачам — около 6,5% от зарплаты (в среднем 86,44 тыс.), бухгалтерам — 17,2% — (33,3 тыс. рублей).