«Мой храм»: в Выборге появился электронный интерактивный консультант

В Спасо-Преображенском соборе в Выборге установили инфо-киоск, благодаря которому посетители могут познакомиться с историей храма

С помощью мультимедийного инфо-киоска, посетители Спасо-Преображенского собора смогут узнать не только об истории строительства собора, но и об основах православия, правилах поведения в храме, клиру собора и расписанию богослужений. Устройство выполнено в виде деревянного аналоя с сенсорным экраном.

«Речь не идёт о замене живого общения со священником, но о предоставлении посетителю возможности оперативно найти ответ на часто задаваемые вопросы в таком электронном справочнике», — отметили в Выборгской Епархии.

Информация будет регулярно обновляться сотрудниками информационного служения епархии и дополняться актуальной повесткой — анонсами епархиальных событий, повествованием о двунадесятых праздниках.

Электронный консультант в Кафедральном Спасо-Преображенском соборе стал первой ласточкой в пилотном проекте «Мой храм», реализуемом в рамках региональной программы «Развитие культуры в Ленинградской области» национального проекта «Культура».