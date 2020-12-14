Госуслуги Ленобласти стали быстрее и доступнее без лишних справок

Что стало возможным благодаря завершившейся в Ленобласти модернизации системы межведомственного электронного взаимодействия.

«Новый формат взаимодействия позволяет передавать файлы большого размера, такие как кадастровый план территории, а также повышает надежность и стабильность сервиса передачи данных за счет использования единого протокола», — рассказали в пресс-службе правительства Ленобласти.

В 2020 году в рамках государственной программы «Цифровое развитие Ленинградской области» нацпроекта «Цифровая экономика» при поддержке Минцифры России на новый формат взаимодействия переведены 55 самых востребованных межведомственных запросов.

Вам будет интересно По вызову не пришел врач или не приехала скорая - жалобу ждут на сайте Госуслуг Ленобласти Сообщить о проблеме с вызовом терапевта из поликлиники, или скорой медицинской помощи теперь можно на портале госуслуг в разделе «Сообщить о... 11.12.2020 317

Кае уже ранее писал ivbg.ru, пользователи портала «Госуслуги» начнут получать автоматические уведомления обо всех полагающихся им мерах социальной поддержки. На сегодняшний день на портале государственных и муниципальных услуг Ленобласти доступно 4 235 электронных услуг, более 95% из них — муниципальные услуги. В 2020 году количество жителей региона, получающих госуслуги в электронном виде, выросло на 114 000 человек и составило 1,5 млн. Планируется, что к 2023 году 95% госуслуг жители региона будут получать в удаленном формате, без личного посещения офисов соответствующих учреждений.