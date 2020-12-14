Госуслуги Ленобласти стали быстрее и доступнее без лишних справок

Что стало возможным благодаря завершившейся в Ленобласти модернизации системы межведомственного электронного взаимодействия.
В 2020 году в рамках государственной программы «Цифровое развитие Ленинградской области» нацпроекта «Цифровая экономика» при поддержке Минцифры России на новый формат взаимодействия переведены 55 самых востребованных межведомственных запросов.
Кае уже ранее писал ivbg.ru, пользователи портала «Госуслуги» начнут получать автоматические уведомления обо всех полагающихся им мерах социальной поддержки. На сегодняшний день на портале государственных и муниципальных услуг Ленобласти доступно 4 235 электронных услуг, более 95% из них — муниципальные услуги. В 2020 году количество жителей региона, получающих госуслуги в электронном виде, выросло на 114 000 человек и составило 1,5 млн. Планируется, что к 2023 году 95% госуслуг жители региона будут получать в удаленном формате, без личного посещения офисов соответствующих учреждений.