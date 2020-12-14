Суд передал государству 97 культурных ценностей, изъятых 19 лет назад на таможне под Выборгом

Все предметы в декабре 2001 года нашли у петербурженки на международном пункте пропуска «Торфяновка». Тогда было возбуждено уголовное дело о контрабанде.

Сегодня, 14 декабря, Октябрьский районный суд Петербурга признал бесхозными 97 культурных ценностей. В списке 94 монеты, выпущенные с 1844 по 1970 годы в России, Латвии, Нидерландах, Германии, Англии, Франции и на Кубе, картина «На берегу озера» неизвестного художника, икона святого мученика Иоанна-воина и Минералогический атлас 1904 года.

Вам будет интересно Федеральные структуры участвуют в решении проблем ленинградских дольщиков Ленинградская область ведет активное обсуждение с компанией Дом.рф по долгостроям в регионе. Государственная компания предложит федеральному правительству выделить средства на... 03.06.2019 1344

После декриминализации уголовной статьи с хозяйкой ценностей пытались связаться. Однако, женщина на связь с судом не вышла, из-за чего ценности признаны бесхозными и переданы управлению Министерства культуры России по СЗФО.