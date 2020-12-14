Финляндия не впустит отдыхающих как минимум до середины января.

Из-за роста заболеваемости коронавирусом во многих странах Финляндия решила повременить с открытием границ: туристам придется подождать как минимум до 12 января 2021 года. Об этом сообщает АТОР.

В частности, властей Финляндии смутил растущий разрыв между эпидемиологической обстановкой в ней и других странах. Речь идет в первую очередь о туристах из стран Шенгенского соглашения, ЕС и Великобритании — возможность въезда российских граждан пока даже не рассматривается.