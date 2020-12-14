В работе YouTube и других сервисов Google произошел масштабный сбой

Пользователи сервисов Google по всему миру столкнулись со сбоями в работе сервисов.

По информации ресурса Downdetector, который следит за сбоями в сети интернет, сервисы Google стали недоступны пользователям в ряде стран в том числе в России и СНГ.

В частности, возникают проблемы при попытки зайти на Youtube, Gmail и другие сайты корпорации.

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Отмечается, что последними неизвестный сбой стали получать жители России, Великобритании, Германии и Италии.