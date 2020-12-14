В Лесколово разыскивают педофила-эксгибициониста 

В Ленобласти полиция разыскивает мужчину, который подозревается в совершении преступления в отношении малолетних детей.

Последний инцидент произошел 11 декабря в Лесколово. Девятилетняя девочка возвращалась домой и в подъезде на третьем этаже встретил мужчину, на вид 25-30 лет. Он вручил ей телефон и, сняв штаны, потребовал сфотографировать его половой орган. После забрал телефон и скрылся.

Вам будет интересно Мигрант изнасиловал 15-летнюю школьницу в общежитии в Никольском В полицию Тосненского района 6 декабря около 13:00 обратилась жительница города Никольское. По словам женщины, около 12:00 в общем коридоре общежития,... 07.12.2020 284

Это не единственный случай, Мужчину с похожими приметами ни раз замечали в окрестностях Лесколово — он демонстрировал свой половой орган маленьким детям. Всем жертвам до 10 лет.