Камско-вятские припевки принесли коллективу из Ленобласти бронзу

Ансамбль «Улица» Ленобластного колледжа культуры и искусства занял 3 место в V Международном фестивале-смотре «Вселиственный венок».

Диплом Лауреата III степени в номинации «Мастерство исполнения народной музыки в этнографически достоверном виде» достался ленинградцам за исполнение хороводных и лирических песен и припевок Камско-Вятского междуречья.

В этом году фестиваль состоялся в рамках проекта «Преемники народных традиций: привлечение молодежи и студенчества к сохранению культурного наследия народов России» на средства гранта Президента Российской Федерации.

Как уже ранее писал ivbg.ru, юные ленинградские музыканты получили дипломы Лауреатов II степени на Общероссийском конкурсе «Молодые дарования России». Дипломы получили флейтистка Анна Резанович в номинации «оркестровые духовые и ударные инструменты» и Валерия Цветкова — в номинации «народные и национальные инструменты» за игру на домре.

Также обладателями Гран-при областного конкурса исполнителей на духовых и ударных инструментах в 2020 году стали Анна Резанович и Илья Разыграев.