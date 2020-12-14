РФ и Ленобласть защитят 28 млрд рублей «ФосАгро»

Реализуемый на территории Волховского района проект компании стал одним из пилотных для запуска механизма Соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК).

Министерство экономического развития РФ, правительство Ленобласти и компания «ФосАгро» подписали сегодня, 14 декабря, СЗПК по проекту строительства в Волхове комплекса по производству фосфорсодержащих удобрений и энергоустановки. Подписание соглашения дает инвестору гарантии неизменности налоговых и других регуляторных условий на срок заключения договора.

«Я рад, что одной из первых соглашение о СЗПК подписывает компания, работающая на территории Ленобласти. Реализация столь масштабного проекта создаст важный мультипликативный эффект для экономики области: будут созданы новые рабочие места, реализованы социальные проекты, появятся дополнительные возможности для развития Волхова», — прокомментировал губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

Объем инвестиций в новый проект составит 28 млрд рублей.

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Напомним, что в 2017 году в ходе экономического форума в Петербурге Александр Дрозденко и генеральный директор ПАО «ФосАгро» Андрей Гурьев подписали соглашение о социально-экономическом партнерстве в сфере дополнительного образования, профориентации, а также содействия жилищному строительству. Также в Волхове возводят Храм по инициативе и на средства компании «ФосАгро».

Волховский филиал АО «Апатит» — единственный в России производитель разных спецификаций триполифосфата натрия. Продукция завода экспортируется в страны Западной Европы, Азии, Южной Америки и Африки. Предприятие образовано в 2003 году после разделения «Волховского алюминиевого завода им. С.М. Кирова» на химическое и металлургическое производства.