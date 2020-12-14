Фото: на Ладожском озере появились тысячи ледяных «блинчиков»

Фотографии Ладожского озера с необычным ледяным панцирем были сделаны еще в начале прошлой недели, 8 декабря.

Сотрудники Нижне-Свирского государственного заповедника рассказали, что такой лед называют “блинчатым”, это одна из стадий формирования цельного ледового покрова озера.

“Такой лед формируется при совпадении нескольких условий: температуры немного ниже ноля, наличии обширного водного пространства и небольшого волнения, движения поверхности воды”, — пишут специалисты.

Ранее жители Выборгского района поделились фотографиями замерзших во льду пруда пузырей воздуха.