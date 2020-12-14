“Ростерминалуголь” отгрузил на экспорт свыше 25 млн тонн угля, установив исторический рекорд

АО «Ростерминалуголь» обновил собственный рекорд, установленный по итогам работы в 2017 году. Грузооборот терминала на 11 декабря 2020 года превысил 25,06 млн тонн угля.

Рекордная тонна вошла в состав судовой партии балкера Star Flame. Судно, которое в настоящий момент направляется с углем в один из портов Германии, стало 12-м за месяц и 360-м по счету на терминале с начала 2020 года. Всего с начала года на терминале было обработано 350 645 вагонов с углем, половина которых была доставлена в порт длинносоставными поездами.

«Это наш общий результат, которого удалось добиться благодаря полному взаимопониманию с ОАО «РЖД». На примере АО «Ростерминалуголь» можно увидеть, что грамотно выстроенная логистика обеспечивает высокую эффективность работы терминала даже в условиях сложной рыночной конъюнктуры», — отметил управляющий директор компании Артур Седов.