Для реставрации Александро-Невской лавры привлекут федеральные средства

Собор восстановят в честь 800-летия со дня рождения Александра Невского. На эту цель в федеральном бюджете уже предусмотрены необходимые средства.

Об этом в эфире «Радио России» заявил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов:

«Под охраной ЮНЕСКО сегодня состоят памятники Петербурга и Ленинградской области общей площадью более 23 тысяч гектаров. Это больше, чем у любого другого объекта Всемирного наследия. Мы рады любой возможности привлечь дополнительные средства в дело сохранения памятников».

По его словам, у Северной столицы впервые появилась возможность отреставрировать весь комплекс объектов на территории княжеского собора.