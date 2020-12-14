В России может появиться уголовная статья за клевету в интернете

Документ был внесен в Госдуму 14 декабря. На данный момент ответственность за клевету предусматривает штраф до 1 млн рублей или лишение доходов в виде заработной платы.

По информации ТАСС, законопроект подготовил Дмитрий Вяткин, первый зампредседателя думского комитета по развитию гражданского общества. Предложенный документ подразумевает изменения в статье 128.1 УК РФ (Клевета). Если законопроект одобрят, вынести приговор можно будет не только за клевету в публичном выступлении или в СМИ, но и в пространстве Интернет.

На данный момент контрольная комиссия поддержала изменения, но для окончательного решения требуются доработки.