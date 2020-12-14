Видео: В Тихвине из горящей квартиры спасли мужчину

В городе Тихвин Ленобласти вечером 14 декабря произошел пожар в квартире многоэтажного дома. В помещении находился мужчина, которого удалось спасти.



Вызов в ГУ МЧС РФ по Ленобласти поступил поздно вечером. ЧП произошло на улице Механизаторов на предпоследнем этаже. Как сообщили в ведомстве, площадь пожара составила 16 квадратных метров.

На месте с огнем боролись 12 пожарных и три единицы спецтехники. Из сгоревшей квартиры спасателям удалось спасти 41-летнего мужчину. Сейчас он находится под присмотром медиков с сильными ожогами.