Начальник маяка обнаружил клад советских денег на острове в Финском заливе

Начальник маяка на острове Большой Тютерс в Финском заливе в Ленинградской области при ремонте обнаружил клад в сумме почти 10 тысяч советских рублей, сообщает пресс-служба ЗВО.
«Начальник маяка, расположенного на острове Большой Тютерс в Финском заливе (Ленинградская область), в ходе ремонтных работ обнаружил клад — почти 10 тысяч рублей Государственного банка СССР», — сказано в сообщении.
По данным пресс-службы, клад нашли во вспомогательном строении, где размещается электростанция.
«Начальник маяка и техник нашли пачку денег номиналом 10 и 25 рублей. Клад мог пролежать там почти полвека — самая новая купюра датируется концом 1960-х годов. Денежные знаки останутся в музее маяка на острове», — сказано в сообщении.
Как сообщили в пресс-службе, два смотрителя маяка являются единственными жителями острова Большой Тютерс.
Вам будет интересно
В полицию Волховского района 4 ноября обратился посетитель кафе на улице Профсоюзов. У него украли телефон, монету 1842 года выпуска,...
06.11.2020 347
Маяк «Большой Тютерс» входит в систему навигационного оборудования гидрографического района Ленинградской военно-морской базы, осуществляет управление движением боевых кораблей и гражданских судов в этой части Финского залива, обеспечивает безопасность судоходства.