Оперный певец, ветеран Владимир Кравцов умер на 94-м году жизни – Мариинский театр

Оперный певец, ветеран Великой Отечественной войны, заслуженный артист РСФСР Владимир Кравцов скончался на 94-м году жизни, сообщает Мариинский театр.

«Мариинский театр с прискорбием сообщает, что 13 декабря на 94-м году ушёл из жизни оперный певец, ветеран Великой Отечественной войны, заслуженный артист РСФСР Владимир Васильевич Кравцов», — говорится в сообщении.

Маэстро Валерий Гергиев и коллектив Мариинского театра выражают искренние соболезнования родным и близким певца.

О дате и месте прощания будет объявлено позднее.

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Владимир Кравцов был призван на фронт в 18 лет. Он участвовал в прорыве обороны на Висле, освобождении городов Сохачев, Скерневице, Лович, Быдгощ, форсировании Одера и дошёл до Берлина. Карьеру певца он начинал как артист хора в Азербайджанском театре оперы и балета имени Ахундова, параллельно получая музыкальное образование. В Кировский театр Кравцов пришёл в 1958 году, после окончания Московской консерватории и нескольких сезонов работы в Музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко. На протяжении почти четверти века он исполнял на ленинградской сцене главные партии тенорового репертуара.