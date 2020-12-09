Звезда сериала «Глухарь» скончался от коронавируса

В возрасте 68 лет умер Заслуженный артист России Александр Самойлов. Причиной смерти стали последствия от заболевания коронавирусом.

Информация об этом появилась на официальном сайте МХАТ имени Горького, в котором артист работал последние 26 лет.

Сообщается, что Александр Самойлов был госпитализирован в реанимацию еще в середине ноября с пневмонией, где в среду, 9 декабря ушел из жизни.

Актер запомнился яркими ролями во множестве сериалов и фильмов. Он снимался в «Марш Турецкого», «Кулагин и партнеры», «Солдаты», «Слуга государев», «Знахарь», «Глухарь» и многих другие проектах.