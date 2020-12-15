Комиссию, которая наладит диалог Смольного с бизнесом, создадут в Санкт-Петербурге — Евгений Пригожин

Комиссию, которая наладит диалог городских властей с пострадавшим бизнесом, создадут в Санкт-Петербурге, заявил бизнесмен, владелец компании «Конкорд» Евгений Пригожин.

Ранее сообщалось, что губернатор Петербурга Александр Беглов поручил разработать дополнительные меры поддержки малого бизнеса.

«По имеющейся у меня информации, губернатор не только услышал крик о помощи бизнесменов, но и планирует в ближайшее время создать комиссию, которая наладит постоянный диалог между Смольным и наиболее пострадавшими отраслями бизнеса в Петербурге — ресторанной, туристической и гостиничной. В сферу ответственности этой комиссии будут входить и вопросы коронавирусных ограничений, и решение возникающих в связи с этим проблем, и варианты дальнейшего развития предпринимательства в городе. Не исключена и помощь со стороны властей, в том числе материальная», — приводятся слова Пригожина в сообщении «Конкорда» на странице в соцсети «ВКонтакте».

Кроме того, Пригожин подверг критике вице-губернатора Петербурга Евгения Елина, который «не проявил должного профессионализма». По словам бизнесмена, Елин должен был разрешить конфликт, а не переходить к угрозам.

«Его поспешные заявления нисколько не способствуют нормальному диалогу с участниками рынка услуг», — заявил Пригожин.

Согласно распоряжению властей, бары и рестораны в Петербурге работают до 23 часов. С 30 декабря по 3 января будет полностью приостановлена работа общепита. В период с 25 декабря по 29 декабря, а также с 4 января по 10 января кафе и рестораны не смогут принимать посетителей в вечернее и ночное время (с 19.00 до 06.00 мск). Эти ограничения не коснутся производственных столовых, доставки и обслуживания на вынос, а также работы предприятий общепита на вокзалах, в аэропорту и на заправочных станциях.

После этого распоряжения в интернете появилась интерактивная карта, где нанесены около 100 адресов отказавшихся закрываться в новогодние праздники баров и ресторанов Петербурга, она опубликована на сайте «Карта сопротивления». Как следует из заявления представителей заведений общепита, рестораны и бары намерены работать в штатном режиме, несмотря на запрет городских властей. Как сказано на сайте, некоторые заведения работают с закрытой дверью и держат связь с клиентами через соцсети или по телефону.

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Комментируя эту акцию, вице-губернатор Петербурга Евгений Елин заявлял, что власти проверят работу баров с «карты сопротивления» на предмет возможных нарушений ограничительных мер, но не будут совершать «резких, эмоциональных поступков».