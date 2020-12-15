Алла Астратова: общественные работы в Ленобласти будут организованы и в 2021 году

В прямом эфире «ЛенТВ24» представители региональной власти, эксперты и работодатели подводят итоги «Единого дня трудоустройства» и ситуации на рынке труда.

По словам председателя областного комитета по труду и занятости населения Аллы Астратовой, общественные работы в условиях COVID-19 в Ленинградской области оказались востребованы. Около трети людей после окончания срока осталась на рабочих местах.

«Эти работы мы в следующем году продолжим. Причем, будем авансировать часть средств работодателям. Как только выйдем с каникул, надеемся снова приступить к таким работам», – сообщила Алла Астратова.

По словам Астратовой, работники наиболее востребованы в дорожной сфере, а также в организации мероприятий и туристических маршрутов.