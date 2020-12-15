Украинская партия призывает силой отобрать у России Ростовскую область

Об этом сообщает piter.tv со ссылкой на заявление военизированной партии «Нацкорпус». По данным издания, эта организация «существует под крылом украинского МВД».

В заявлении, на которое ссылается издание, уточняется, что в «Нацкорпусе» называют эту территорию «Таганрогщиной» или «донской Украиной».

«С начала XVIII века тут была территория Елинской паланки, которую благодаря имперской агрессии отобрали у запорожских казаков казаки донские. Но население края так и осталось этнически украинским», – цитирует издание заявление «Нацкорпуса»

Также в организации считают, что их армии, дислоцирующейся недалеко от Ростовской области, «ничего не стоит совершить марш-бросок».