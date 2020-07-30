В Ленобласти откроется еще 23 «Точки роста»

На их оснащение направлено 29 млн рублей, из них 8,5 млн рублей — средства областного бюджета.

Таким образом, количество «Точек роста» в регионе увеличится до 51. В настоящее время в помещениях завершаются ремонтные работы, закупается мебель. Уже закуплено специализированное оборудование — 3D-принтеры, шлемы виртуальной реальности, квадрокоптеры, цифровые фотоаппараты и тренажеры-манекены для отработки навыков первой помощи.

Центры «Точка роста» открываются в рамках федерального проекта «Современная школа» нацпроекта «Образование».

Отметим, что за два года реализации нацпроекта «Образование» школы, училища, организации допобразования Ленобласти получат новое оборудование, лаборатории и мастерские, кванториумы и перейдут на самые современные образовательные программы. Для реализации нацпроекта «Образование» регион привлек федеральное софинансирование на 2019-2020 годы в размере 631 млн рублей и вложит 621 млн рублей из бюджета.