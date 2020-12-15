В Спасо-Преображенском соборе Выборга установлен электронный консультант

В кафедральном Спасо-Преображенском соборе Выборга 12 декабря 2020 года прошла презентация первого электронного интерактивного консультанта.

Это мультимедийный инфо-киоск, предоставляющий посетителям возможность оперативно получать сведения об основах Православия, краткой истории РПЦ и храма, элементах его интерьера и икон. Также устройство рассказывает о правилах поведения в церкви.

Новое оборудование призвано дополнить, но не заменить живое общение со священником. С его помощью прихожане могут оперативно найти ответ на вопросы об истории храма, его иконах и убранстве.

Изготовление и установка электронного консультанта в Спасо-Преображенском соборе – это пилотное мероприятие в рамках проекта «Мой храм», реализуемого благотворительным фондом «Наша память».