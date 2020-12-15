Ленобласть в лидерах по России по переходу на электронные медкарты

Ленобласть одной из первых в России достигла показателей федерального проекта по созданию единого цифрового контура в здравоохранении.

Цифровыми сервисами в разделе «Мое здоровье» на портале Госуслуг уже воспользовалось более 83 тысяч ленинградцев. Самыми популярными стали вызов врача на дом, запись на прием и на диспансеризацию, доступ в личном кабинете к информации о результатах лабораторных исследований и консультативных заключениях.

В 2020 году в больницы, поликлиники, ФАПы и амбулатории региона установили более 4200 компьютеров и ноутбуков, подключенных к медицинским информационным системам, а также более 2000 принтеров, 30 серверов. Благодаря чему 75% медорганизаций Ленобласти могут вести электронные медкарты, обмениваться результатами лабораторных анализов онлайн и выписывать электронные рецепты на льготные лекарства. Врачи 30% больниц уже используют электронные цифровые подписи для оформления юридически значимых медицинских документов.

Все компьютеры подключены к защищенной медицинской системе, информация о диагнозах, результатах исследований и назначенном лечении вносится в электронные медкарты пациентов. Внедрение электронных медицинских карт ведется в рамках регионального проекта «Создание единого цифрового контура здравоохранения на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)» нацпроекта «Здравоохранение».

Как уже ранее отмечали в правительстве Ленобласти, 100% медицинских организаций к 2024 году будут автоматизированы медицинскими информационными системами, также будут созданы региональные подсистемы лабораторных исследований, телемедицинских консультаций, оказания помощи онкологическим больным, больным сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также по профилям «Акушерство и гинекология» и «Неонатология»