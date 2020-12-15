Суд дал учреждению 40 дней на устранение нарушений.

Суд закрыл пансионат в Ленобласти после массовой вспышки коронавируса. Об этом пишет «78.ru».

Дело об административном правонарушении против ООО «Ялта» рассмотрели еще в конце ноября этого года. Суд установил, что пансионат нарушал законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. В результате коронавирусной инфекцией заразились 25 из 35 его обитателей.

Пансионат временно закрыли и дали ему 40 дней на то, чтобы устранить все нарушения.