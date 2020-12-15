Ветеринары из Ленобласти приняли участие в новогоднем выпуске шоу «Поле чудес»

Эфир программы «Поле Чудес», в котором приняла участие команда ветеринаров из Ленобласти, выйдет на телеэкраны 30 декабря.

“Как бы все уместить в несколько строк… Мы побывали в гостях у Леонида Аркадьевича Якубовича! Вот такой большой, дружной и талантливой компанией на новогодний выпуск супер-игры «Поле Чудес»”, — говорится в группе управления ветеринарии Ленобласти во «ВКонтакте».

В записи упоминается, что самый красивый и харизматичный участник команды Богдан Сидорук — руководитель «Станции по борьбе с болезнями животных Волховского и Киришского районов».