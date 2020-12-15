Жители более 30 домов в Западном Мурино остались без света и тепла

Из-за аварийной ситуации 7 735 квартир в Западном микрорайоне Мурино остались без электричества и тепла.

Как сообщает администрация Муринского городского поселения, 15 декабря около 17 часов было прекращено электроснабжение по двум кабелям котельной «Петербургтеплоэнерго». Без света и тепла остались 32 многоквартирных дома.

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Теплоснабжение (с пониженными параметрам теплоносителя) ориентировочно восстановят к 20.00.